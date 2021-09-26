Певица предстала в соблазнительном образе.

Украинская певица Настя Каменских обнародовала в своем инста-блоге очень сексуальный кадр.

На снимке звезда позирует в черном кожаном платье длины миди и с длинным рукавом. Дополнила она такой образ массивными золотыми сережками и кольцами. Также она сделала необычную прическу, низкий хвост с начесом, и нанесла яркий макияж в стиле смоки-айс.

"Черная пантера вернулась", - подписала фото Каменских.

"Богиня", "Самая красивая и самая лучшая", "Огонь", "Шикарная", - пишут фаны в комментариях.

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Настя Каменских - это украинская певица, которая обрела популярность, выступая в дуэте с Потапом. 10 лет пара завоевывала сердца зрителей, а потом группа распалась. Потап начал более активно заниматься своей группой MOZGI, а Настя ушла в сольное плаванье под псевдонимом NK. Летом 2020 года звезда представила свой первый сольный испаноязычный альбом Eclеctica.

В мае 2019 года Потап и Настя Каменских поженились. Они живут в собственном частном доме под Киевом. По соседству с ними живут Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

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Автор: Диана Могилевич