Потап показал фото / instagram.com/realpotap
Украинский артист и продюсер Потап опубликовал в Instagram новую фотографию.
В кадре он предстал вместе с девушкой, вероятно, актрисой из своего предстоящего клипа на новую песню "Экзорцизм". Они позируют в черных нарядах. При этом Потап сзади нежно обнимает девушку.
"Скоро, очень чувственный... Экзорцизм", - подписал фото артист.
Фанаты в комментариях высказывают свое недоумение этим фото. Мол, они не понимаю, где супруга артиста Настя Каменских.
"И тут Потапчика понесло", "А кто это?", "Каменских на ее месте смотрелась бы в разы лучше", - пишут поклонники.
Потап показал фото / instagram.com/realpotap
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