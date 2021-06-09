Рэпер показал фото с девушкой.

Украинский артист и продюсер Потап опубликовал в Instagram новую фотографию.

В кадре он предстал вместе с девушкой, вероятно, актрисой из своего предстоящего клипа на новую песню "Экзорцизм". Они позируют в черных нарядах. При этом Потап сзади нежно обнимает девушку.

"Скоро, очень чувственный... Экзорцизм", - подписал фото артист.

Фанаты в комментариях высказывают свое недоумение этим фото. Мол, они не понимаю, где супруга артиста Настя Каменских.

"И тут Потапчика понесло", "А кто это?", "Каменских на ее месте смотрелась бы в разы лучше", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич