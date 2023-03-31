Людмила Артемьева, которой досталась роль Ольги Николаевны Ковалевой, показала новое фото.

Звезда культового сериала "Сваты" Людмила Артемьева ведёт свой блог в социальной сети Instagram. Сейчас она опубликовала свое редкое селфи, на котором можно заметить все возрастные изменения актрисы.

На фото видно, что Артемьева очень похудела. У нее все такие же густые каштановые волосы, однако в комментариях поклонники предположили, что Людмила их красит.

Невозможно обойти вниманием многочисленные морщины, которые покрыли лицо актрисы. То, что ей уже 60 лет, выдают только они, ведь фигура у актрисы идеальная - стройная и изящная.

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Реакция соцсетей

"Прекрасный человек и прекрасная актриса! Люблю вас!"

"Столько лет прошло… Как все изменились"

"Время никого не щадит, но в наших сердцах вы все та же молодая Ольга Николаевна"

"Вы - прекрасная актриса и очень приятная женщина!"

Ранее УНИАН писал, что звезда "Сватов" Людмила Артемьева предпочла молчать о кровавой войне в Украине. Поклонники родом из Украины не стали с этим мириться - практически под каждой ее публикацией есть обвинения в том, что актриса покрывает своим молчанием преступников.

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