Пугачева снималась на росТВ незадолго до начала полномасштабной войны.

Певица Алла Пугачева нечасто появлялась на телешоу. В последние годы ее практически не было на росТВ. А вот ее муж, юморист Максим Галкин, вел телешоу и был звездой "голубого экрана".

Ради него Примадонна даже делала исключение. Как оказалось, до начала полномасштабной войны Пугачева согласилась на съемки. Она появилась в студии программы "Сегодня вечером", которую раньше вел Галкин.

Для съемок Примадонна примеряла образ total-black. Даже туфли певицы были черными. Свой наряд она "разбавила" ярким акцентом в виде массивных украшений.

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Кадры со съемок появились сети лишь сейчас. Теперь их называют "последними фото" Пугачевой в РФ. Как заметно на снимках, в студию к Галкину пришли также Кристина Орбакайте и Юрий Николаев.

Известно, что выпуск так и не появился на росТВ. Галкина "убрали" из эфира после того, как он осудил кровавую путинскую агрессию и полномасштабную войну в Украине. Пропагандисты принялись осуждать юмориста и его супругу. Особую истерику вызвало то, что вскоре Галкин и Пугачева уехали в Израиль.

Напомним, ранее юморист взволновал сеть откровенным фото. Галкин показал архивный снимок, сделанный на пляже.

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