Юморист показал себя на пляже.

Известный юморист Максим Галкин не на шутку взволновал сеть. Муж Аллы Пугачевой показал свое откровенное фото.

Так, на своей странице в Instagram Галкин разместил архивный снимок. На нем он позирует с еще короткой стрижкой и темными волосами. Фото было сделано на пляже, юморист позировал в плавках.

Для снимка муж Пугачевой принял забавную позу. Он стоял одной ногой на камне. Юморист пошутил, что он - "йогалкин".

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Поклонники пришли в восторг. Одни принялись хвалить хорошую физическую форму Галкина. Другие же шутят, что ему не стоило публиковать столь откровенное фото, так как Пугачева якобы может начать ревновать. Пользователи пишут:

"Что-то из греческой мифологии, идеальное телосложение"

"На этом фото все прекрасно: и Максим, и пейзаж, и тень!"

"А Пугачева не ревнует? С чего это вы решили фанаток соблазнять?".

Снимок Галкина произвел настоящий фурор. Всего за пару часов он собрал почти 20 тысяч лайков. Пользователи не прекращают комментировать откровенное фото и придумывают смешные шутки о позе Галкина и о тени, которую он отбрасывает на песке.

Напомним, ранее сеть удивила жена юмориста. Пугачеву показали на "честных" фото без фотошопа. На них она - совсем другая.

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