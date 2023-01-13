За 10 минут до выхода наряд порвался прямо на модели.

Модель Виктория Апанасенко, которая представляет Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", призналась, что ее выход в роскошном вечернем платье с сине-желтым шлейфом был на грани срыва. За 10 минут до выхода наряд порвался прямо на модели.

В Instagram-stories украинская красавица рассказала, что едва сдерживала слезы, поняв, что дефиле может не состояться.

"Это могло случиться только со мной. За 10 мин до финального выхода в вечернем платье оно порвалось снизу вверх. Вылетела застежка. И платье перед выходом зашивали на мне. Я очень волновалась, чтобы она не разорвалось на сцене", – поделилась Виктория.

Видео дня

Впрочем, проблему удалось решить за считанные минуты. Платье зашили и Виктория вышла на финальное дефиле.

В stories украинка показала видео, снятое во время досадного инцидента с платьем. На кадрах видно, что Виктория смогла овладеть эмоциями, хотя и не смогла скрыть волнение.

"Мисс Вселенная": самые интересные новости

В этом году Украину на конкурсе представляет 28-летняя Виктория Апанасенко. В условиях войны в Украине роскошный отбор невозможно было провести, участниц выбирали по их портфолио, бэкграундом, а также за тем, чем они занимаются во время войны. Как выяснилось, Апанасенко с начала полномасштабной войны волонтерила и готовила благотворительные обеды.

На сцену в Новом Орлеане она вышла в роскошном платье от украинского дизайнера FROLOV. Изюминкой стал флейф в цветах украинского флага.

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