Известная 26-летняя британская модель поделилась с поклонниками новыми снимками.

Популярная модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

На новых снимках Роуз позирует в пикантной позе, сидя на полу. Из одежды на ней только стринги бежевого цвета и легкая кофточка от @prettylittlething, которая едва прикрывает обнаженную грудь модели.

Волосы девушка распустила и нанесла нюдовый макияж с акцентом на губы.

"Уютная королева", - подписала снимки модель.

Роуз указала локацию, где были сделаны снимки - это популярный испанский курорт Ибица.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.

Кто такая Деми Роуз

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Иван Бойко