Деми Роуз обнародовала очередной снимок в Instagram.

Британская модель Деми Роуз, у которой в социальной сети Instagram уже 16,5 миллионов подписчиков, показала пикантное фото.

Звезда позировала в кресле в трусиках и бомбере. При этом она предстала без белья, еще и распахнула кофту, чтобы добавить снимку больше откровенности.

За несколько часов фото набрало более 317 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

"Шикарное фото", "Прекрасная", "Как всегда, очень соблазнительно", - пишут поклонники.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Диана Могилевич