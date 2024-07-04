Девушке было 33 года.

Известная бразильская блогерша Алине Феррейра, которая рассказывала в своих соцсетях о моде и путешествиях, умерла после пластической операции. Причиной смерти стало возникновение генерализованной инфекции. Об этом сообщает издание Correo Brazilenze.

Все началось с того, что 33-летняя девушка захотела увеличить себе ягодицы с применением полиметилметакрилата, который не рекомендуют использовать в эстетических целях. Однако после операции, по словам мужа покойной, блогерша вернулась домой и ей сразу стало плохо. На следующий день у нее поднялась температура.

Мужчина обратился в клинику, чтобы понять, как спасать любимую. Но владелица заведения ответила, что "это нормально, следует принять лекарства от лихорадки".

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"У Алине начались боли в животе и она потеряла сознание. Ее госпитализировали в региональную больницу Аса Норте, где она пробыла несколько дней, после чего ее перевели в частное медучреждение в городе Аса Сул", - отметил мужчина.

Однако позже сердце блогерши перестало биться. Об этой потере написали знакомые известной бразильянки так:

"Мы глубоко сочувствуем семье Алине. Это болезненная потеря для всех. Она была мечтательной девушкой и всегда улыбалась, и именно такой мы должны помнить ее".

Реакция клиники на трагедию

Позже оказалось, что у клиники, куда Феррейра обратилась за хирургическими услугами, нет лицензии на проведение подобных процедур. Более того, во время операции блогерше ввели по 30 мл полиметилметакрилата в каждую ягодицу, что является большой дозой.

Но представители клиники не берут ответственность за фатальный инцидент на себя. Они отмечают, что применили только биостимулятор, а инфекцию девушка могла якобы занести самостоятельно через простыни в собственном доме.

К слову, владелица клиники сейчас арестована. Пока идет следствие, ее заведение закрыли.

Напомним, ранее после операции у хирурга Киркорова, внезапно умер известный российский продюсер.

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