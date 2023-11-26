Девушка во второй раз станет мамой.

Украинская блогерша Настя Талпа недавно вышла замуж за Богдана Скальницкого, а сейчас она поделилась еще одной радостной новостью - пара ждет ребенка.

Настя устроила сюрприз своему возлюбленному. О пополнении в семье она сообщила ему в машине. Девушка вручила Богдану конвертик, в котором был подарок для него. Это оказался положительный тест на беременность.

Также на опубликованном видео можно увидеть, как Талпа звонит своим близким и сообщает им эту новость. За пару все порадовались.

Кроме того, Талпа рассказала, что не сразу поверила своему счастью. У нее несколько дней была задержка. Все это время она делала тесты на беременность, однако результат был отрицательный. Но один из тестов оказался все же позитивным.

Также блогерша призналась, что больше хотела бы мальчика. Отметим, дочь у Талпы уже есть. Девочку зовут Милана. С ее отцом Талпа давно не живет вместе. Более того, у них были ссоры. Мужчина жаловался, что Настя ограничивает его общение с дочерью.

Отметим, Настя Талпа была участницей шоу "Пара на миллион". После этого она стала популярным блогером, а до этого работала флористом.

Напомним, недавно блогерша Саша Бо в третий раз стала мамой.

Вас также могут заинтересовать новости: