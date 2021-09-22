Николь Ричи загорелась, когда задувала свечи на торте.

Американская актриса Николь Ричи вчера праздновала свое 40-летие. Но безудержное веселье едва не закончилось трагедией.

В момент, когда Николь задувала свечи на праздничном торте, у нее загорелись волосы. Сама актриса сильно не пострадала, а вот волосы придется состричь. На видео, которое она опубликовала, видно, что гости начали тушить ее загоревшиеся локоны, а потом ролик обрывается. Чем все закончилось - пока неизвестно.

"Хорошо. Пока что 40 лет - огонь", - подписала ролик Николь.

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Николь Ричи - американская актриса, певица, продюсер, фотомодель и дизайнер. Приёмная дочь музыканта Лайонела Ричи. Известность ей принесли реалити-шоу "Простая жизнь" и скандальная светская жизнь.

Свою первую роль в кино Ричи сыграла в 2005 году в фильме "Американские детки". Позднее она сыграла небольшие роли в телевизионных сериалах, таких как "Ив", "Чак", "8 простых правил для друга моей дочери-подростка", "Действуй, крошка" и "Американские мечты".

Также известно, что несколько раз ее арестовывали за хранение героина и за управление автомобилем под воздействием наркотических веществ.

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Автор: Диана Могилевич