Поначалу супруг спускал все деньги на певицу, а потом она резко поняла, что миллионов больше нет.

Украинская певица Оля Полякова рассказала о том, как однажды ее муж (Вадим Буряковский) потерял все деньги и остался на грани разорения. Артистка признается, что даже в трудный момент она не подумала о разводе, но отношения в их семье все равно изменились.

О разорении мужа и том, как Полякова относится к мужчинам, которые зарабатывают меньше своих жен, певица рассказала в новом выпуске проекта "Взрослые девочки" с Машей Ефросининой.

По словам Поляковой, она выходила замуж за "богатого мужчину". Ей нравилось, что супруг может тратить на нее много денег. Певица вспоминает, что тогда она получала все, что хотела: от "бантиков" в виде брендовой одежды и сумочек до квартиры. Артистка буквально купалась в бриллиантах и дорогих подарках.

Супруг Поляковой был финансистом, он проводил серьезные финансовые операции для крупных компаний. Но деньги закончились, бизнес Буряковского уже не приносил прибыли.

И тогда в семье певицы начались тяжелые времена. Полякова привыкла, что у нее есть прислуга и она живет "на широкую ногу". Она снимала клипы за деньги мужа и записывала песни, но такой славы, как сейчас, у нее тогда не было.

По словам Поляковой, она превратила мужа из миллионера в "хорошего человека" без денег. В тот момент она решила раскручивать свою карьеру. Певице пришлось занимать деньги, но долги она сумела вернуть.

Карьера Поляковой стремительно взлетела. А вот муж не сумел быстро восстановить бизнес. Певица содержала семью и нередко упрекала супруга в том, что она зарабатывает больше него.

"Я попрекаю каждой копейкой", - призналась Полякова.

Певица быстро стала главной в семье, а когда ее муж снова начал зарабатывать, его уже никто не слушал. Супруг пытался вернуть "бразды правления" но Полякова, как и ее дочери, привыкли к тому, что главной является именно она.

К счастью, супруги умеют выходить из конфликтных ситуаций. Даже когда они ссорятся и начинают обсуждать возможный развод, до разрыва отношений не доходит.

Кто такая Оля Полякова

Оля Полякова - украинская певица, которая сразу полюбилась зрителям благодаря своему таланту и яркому образу. Главной "изюминкой" ее образа является кокошник. В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!".

Оля Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. У них есть две дочери - Маша и Алиса.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко