Бывшего мужа Бритни Спирс Джейсона Александра арестовали.
Об этом сообщает Usmagazine.
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Как сообщается, 39-летнего Джейсона Александра привлекли к уголовной ответственности по трем обвинениям: вождение в нетрезвом виде, незаконное использование принадлежностей для наркотиков и хранение или случайный обмен контролируемого вещества.
Он также нарушил закон Теннесси, отказавшись пройти тест для определения содержания алкоголя в крови.
Как сообщается, Джейсон Александр должен предстать перед судом 30 апреля.
Напомним, Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в 2004 году и развелись спустя 55 часов.
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