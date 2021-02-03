Джейсона Александра арестовали за наркотики.

Бывшего мужа Бритни Спирс Джейсона Александра арестовали.

Об этом сообщает Usmagazine.

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Как сообщается, 39-летнего Джейсона Александра привлекли к уголовной ответственности по трем обвинениям: вождение в нетрезвом виде, незаконное использование принадлежностей для наркотиков и хранение или случайный обмен контролируемого вещества.

Он также нарушил закон Теннесси, отказавшись пройти тест для определения содержания алкоголя в крови.

Как сообщается, Джейсон Александр должен предстать перед судом 30 апреля.

Напомним, Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в 2004 году и развелись спустя 55 часов.

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Перевод: Екатерина Лиманская