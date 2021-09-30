Лайма Вайкуле и Алла Пугачева дружат уже не один год и ездят друг к другу в гости.

Певица Лайма Вайкуле пришла в гости к Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой и показала на своей странице в Instagram соответствующее видео.

Читайте также"Аж рот перекосило": Алла Пугачева шокировала своей внешностью (фото)В кадре Лайма говорит, что она "пришла к даме с дюн" (так они называют друг друга и даже выпускали в "инсте" блоге с хештегом #дамысдюн, - УНИАН.). Кроме того, артистка раскрыла секрет Аллы Борисовны: та, оказывается на диете.

На записи Пугачева предстала с новым шиньоном, который, кстати, ей больше подходит, нежели кудрявая копна волос на голове. Такая прическа заметно молодит "женщину, которая поет".

Пугачева и Вайкуле: что известно об их дружбе

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле дружат уже не один год. Они познакомились, когда последняя училась в ГИТИСе в Москве. Примадонна и ее супруг Галкин часто навещают латвийскую певицу в ее особняке в Юрмале.

Кроме того, подписчики в Instagram ранее следили за "хрониками" встреч Аллы и Лаймы, когда те публиковали короткие смешные ролики под хештегом #дамысдюн.

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Автор: Ольга Робейко