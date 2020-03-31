"Старухи": Пугачева и Вайкуле напугали сеть своими лицами (фото)

Примадонна опубликовала в личном блоге совместный снимок с Лаймой Вайкуле.

Сегодня, 31 марта, певице Лайма Вайкуле исполнилось 65 лет. Звездные коллеги поспешили поздравить знаменитость с важным событием, среди них и Алла Пугачева.

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Примадонна опубликовала в личном блоге совместный снимок с Лаймой Вайкуле. Певицы с улыбкой позировали для селфи. Пугачева предстала в кадре с пышной укладкой и завитыми кудрями. На голове Вайкуле красовался яркий кокошник с цветочным принтом.

«У дамы с дюн День Рождения!!! Прекрасная и талантливая живи долго и счастливо», — написала Алла Пугачева под фото.

Не всем комментаторам понравился внешний вид знаменитых певиц.

"Старухи", - написал один из них под фото. "Боже мой, это Лайма?", - написал другой. "Так изменились, что сами на себя не похожи", - пишет третий.