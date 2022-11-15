Певица поделилась с поклонниками архивным снимком.

Украинская певица Надя Дорофеева показала себя 17-летней. Тогда будущая звезда носила рыжие волосы и делала макияж в стиле смоки-айс.

На снимке Надя позировала в желтом топе и разноцветном боди, который выглядывал из ее джинсов. Дорофеева пошутила, что уже тогда была иконой стиля.

Интересно и то, что на снимке с Додо предстал и известный футболист Деннис Родман. Заметно, что он "заглядывался" на ягодицы певицы.

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"Шок-контент. Во-первых, мне здесь 17. Во-вторых, уже видно, что я икона стиля. В-третьих, Деннис Родман "палил" на мои ягодицы. В-четвертых, здесь Деннис Родман", - подписала фото Додо.

Позже Надя сама посмеялась над этим фото и выразила недоумение, почему в 17 лет выглядела на все 40.

На этот снимок отреагировал и возлюбленный Нади - Михаил Кацурин. Он лаконично написал: "Почему Деннис Родман "палит" на ягодицы моей малой?"

Напомним, ранее Дорофеева ответила, начала ли она говорить на украинском языке в быту.

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