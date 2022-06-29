Невзоров с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждает эту агрессию.

Легендарный музыкант Сергей Шнуров "наехал" на своего приятеля - известнейшего журналиста Александра Невзорова. А ведь последний называл "Шнура" своим другом и снимался в его клипах.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, музыкальная критика из уст Шнурова прозвучала из-за того, что Невзоров уехал из РФ и попросил украинское гражданство.

Напомним, Невзоров с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждает эту агрессию. "Шнур", между прочем, тоже называет украинским, но не Крым, в который группа "Ленинград" ездит на гастроли. Хотя музыкант никогда не поддерживал политику Путина. Чего только стоит легендарная песня Сергей о горящей Москве.

После "наезда" на Невзорова Шнуров попал под шквал критики фанатов.

"Войну РФ против Украины "Шнур" по сути поддерживает своим послушным молчанием. Вот как Шнуров отвечает на вопрос, кого же он поддерживает: "Сейчас такие времена, что надо выбирать. Да идите на*уй! Мое право - хочу выбираю, хочу не выбираю!", — говорится в сюжете.

Журналисты отмечают, что артист выбирает не критиковать дикую войну, которую развязала РФ в 21 веке.

"Послушал песню Шнурова о себе. Это, конечно, орден. Как же они будут бояться маленьго "Наповала", крошечных "Невзоровских сред", если прибегают к таким безумным расходам (Сергей - дорогое удовольствие). Непосредственно о нем ничего сказать не могу. Я никогда не мочусь на могилы друзей", — ответил Шнурову коротко и без обид Невзоров.

Ранее российская группа "Ленинград" выпустила клип на песню своего лидера Сергея Шнурова, посвященную публицисту и оппозиционеру Александру Невзорову. Ролик появился на YouTube-канале коллектива.

Как сообщал УНИАН, в российских СМИ появилась информация, что Невзоров вместе со своей женой Лидией подал заявку на получение украинского гражданства. Позже сам журналист подтвердил этот факт.

Вас также могут заинтересовать новости: