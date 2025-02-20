Екатерина отметила, что сейчас у них сложный период.

Модель и победительница романтического реалити "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая рассказала о кризисе в отношениях с избранником Владимиром.

Ранее девушка довольно часто показывала мужчину в своем Instagram. Однако внимательные подписчики заметили, что долгое время Екатерина не публикует совместные фото или видео с бойфрендом. Поэтому решили поинтересоваться, до сих пор ли вместе пара. Лозовицкая отметила, что действительно сейчас непростой период в их отношениях.

"Сейчас такой этап, что мне очень трудно давать вам конкретику и какие-то факты. Да, мы переживаем не лучшие времена. И нужно время, чтобы во всем разобраться. Я благодарна вам за ваши переживания. Как только почувствую, что могу - расскажу вам все", - ответила победительница "Холостяка-12" и показала архивное фото с Владимиром.

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К слову, Екатерина Лозовицкая рассказала об отношениях с Владимиром в 2023 году. Влюбленные долгое время жили за границей, в частности в Польше и Испании, но в прошлом году решили вернулась в Украину.

Напомним, ранее жена певца Романа Сасанчина рассказала о кризисе в их отношениях. Однако, к счастью, пара смогла сохранить свой брак.

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