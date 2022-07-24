Девушка уехала на отдых в Хорватию.

Победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан недавно сообщила о разрыве с главным героем Михаилом Заливако. Залечивать душевные раны она поехала в Хорватию, где весело проводит время в компании неизвестного мужчины.

В инста-сториз она показала несколько снимков с пляжа. На одном из них она позирует в купальнике, демонстрируя длинные ноги. А на втором - держит в руках бокал с шампанским и чокается с мужчиной. При этом лица ее нового кавалера не видно.

Поклонники уже давно заподозрили, что у Богдан появились новые отношения. В своих соцсетях она показывала роскошные букеты цветов и не только.

Напомним, расставание экс-участника шоу "Холостяк" и его победительницы породило новую волну хейта со стороны зрителей - они утверждают, что между Аней и Мишей была договоренность и даже контракт.

В связи с этим Анна Богдан рассказала, был ли контракт с Михаилом Заливако.

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