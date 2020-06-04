Победитель Евровидения Александр Рыбак признался в зависимости от таблеток

По словам 34-летнего Рыбака, таблетки, которые он пил на протяжении 11 лет, почти разрушили его жизнь.

Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак признался поклонникам в своей многолетней зависимости от снотворных и антидепрессантов.

Об этом он сам рассказал на странице в Instagram.

По словам 34-летнего Рыбака, таблетки, которые он пил на протяжении 11 лет, почти разрушили его жизнь. Сейчас Александр проходит реабилитацию и уже видит результаты.

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"Я жил с секретом. В течение 11 лет я был зависимым от снотворных и антидепрессантов. Все начиналось невинно, но в конце концов это почти разрушило мою жизнь. В январе этого года я начал реабилитацию я понемногу я снова начинаю чувствовать себя собой", - написал музыкант.

Он также рассказал, что из-за таблеток последние годы он чувствовал себя слабым и испуганным.

"Это коснулось не только моего мозга, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни", - поделился он.

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