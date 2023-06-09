Телеведущий и продюсер Юрий Горбунов эмоционально высказался относительно деятельности международных организаций, среди которых был и Красный Крест. Артист возмущен тем, что такие учреждения ничем не помогают Украине после того, как РФ взорвала Каховскую ГЭС.
"Для чего они существуют!? Сидят на зарплатах и обедают? Что еще должно произойти в нашей стране, чтобы эти недоорганизации проснулись?" - заявил Горбунов в Instagram.
Ведущий напомнил, чем именно сейчас занимается Красный Крест в РФ. Пока украинцы спасают себя и животных, теряют дома и погибают в результате затопления многих населенных пунктов, организация помогает жителям Белгородщины.
"Знаете, чем сейчас занимается Красный Крест? Они привозят гуманитарную помощь жителям Белгородской области. Все, что происходит в нашей стране, им это неинтересно. Может уже наконец настало время положить конец нелепости существования этих организаций? Их не нужно реформировать, их просто нужно закрыть. И забыть об их существовании", - резюмировал Горбунов.
Реакция сети
В комментариях пользователи поддержали эмоциональное заявление Горбунова. Они признаются, что не понимают, почему Красный Крест все еще существует. Комментаторы также пишут:
- "Не имеют права существовать эти организации после того, как мы увидели их полное бездействие!"
- "Интересно, какие взносы платит наша страна ежегодно в эти организации? Потому что деятельность этих "благотворительных фондов" не бесплатна для государств"
- "К сожалению, вы абсолютно правы. Только людям от этого не лучше"
Как международные организации реагируют на подрыв Каховской ГЭС
6 июня в МАГАТЭ отреагировали на теракт, который устроили россияне. Впрочем, организация лишь заявила, что без Каховской воды реакторы ЗАЭС могут расплавиться, но "пока угрозы нет". В ООН "очнулись" только через два дня. 8 июня там пообещали немедленно отправить помощь на затопленную Херсонщину.