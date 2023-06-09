Продюсер напомнил, что пока украинцы спасаются от последствий подрыва дамбы, Красный Крест помогает россиянам.

Телеведущий и продюсер Юрий Горбунов эмоционально высказался относительно деятельности международных организаций, среди которых был и Красный Крест. Артист возмущен тем, что такие учреждения ничем не помогают Украине после того, как РФ взорвала Каховскую ГЭС.

"Для чего они существуют!? Сидят на зарплатах и обедают? Что еще должно произойти в нашей стране, чтобы эти недоорганизации проснулись?" - заявил Горбунов в Instagram.

Ведущий напомнил, чем именно сейчас занимается Красный Крест в РФ. Пока украинцы спасают себя и животных, теряют дома и погибают в результате затопления многих населенных пунктов, организация помогает жителям Белгородщины.

"Знаете, чем сейчас занимается Красный Крест? Они привозят гуманитарную помощь жителям Белгородской области. Все, что происходит в нашей стране, им это неинтересно. Может уже наконец настало время положить конец нелепости существования этих организаций? Их не нужно реформировать, их просто нужно закрыть. И забыть об их существовании", - резюмировал Горбунов.

Реакция сети

В комментариях пользователи поддержали эмоциональное заявление Горбунова. Они признаются, что не понимают, почему Красный Крест все еще существует. Комментаторы также пишут:

"Не имеют права существовать эти организации после того, как мы увидели их полное бездействие!"

"Интересно, какие взносы платит наша страна ежегодно в эти организации? Потому что деятельность этих "благотворительных фондов" не бесплатна для государств"

"К сожалению, вы абсолютно правы. Только людям от этого не лучше"

Как международные организации реагируют на подрыв Каховской ГЭС

6 июня в МАГАТЭ отреагировали на теракт, который устроили россияне. Впрочем, организация лишь заявила, что без Каховской воды реакторы ЗАЭС могут расплавиться, но "пока угрозы нет". В ООН "очнулись" только через два дня. 8 июня там пообещали немедленно отправить помощь на затопленную Херсонщину.

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