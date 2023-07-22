Артист реагирует не критику с юмором.

Украинский певец Артем Пивоваров, ставший одним из тренеров нового сезона "Голосу країни", отреагировал на упреки хейтеров. Зажигательные танцы артиста на его концертах нравятся фанам, он заряжает всех своей энергией. Впрочем, нашлись те, кто начал это критиковать.

"Как всегда под феном. Как это ты еще по крышам не лазишь", - написал Пивоварову пользователь сети.

Артист не стал обижаться. Он записал для хейтеров видео. На нем он показал, как стоит под феном и сушит волосы.

Некоторые фанаты не понимали, что имели в виду певец и комментатор. Вероятно, хейтеры писали, что Пивоваров был якобы под действием наркотического вещества. А сам артист решил не оправдываться из-за нелепых обвинений, а том просто перевел все в шутку.

Фаны пишут, что им нравится чувство юмора артиста. Также комментаторы не могут понять, почему хейтеры позволяют себе судить других людей. Пользователи отметили:

"Зависть! Не обращайте внимание! Позитив, успех , энергию - воспринимают за грехи, осуждают"

"Людям не понять, что есть энергичные люди, которые кайфуют от того, чем занимаются"

"Под феном неудобно лазить по крыше, потому что одной рукой придется фен держать, дисбаланс получается".

Напомним, ранее Пивоваров поразил фанов своим архивным видео из прошлого. Они не ожидали, что раньше он был настолько другим.

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