Певица озвучила колыбельную и четыре сказки в аудио-формате, которые сама же и написала.

К Международному дню защиты детей TAYANNA опубликовала на своем YouTube-канале колыбельную и четыре сказки в аудио-формате, которые сама же и написала.

Читайте также"Дом Бобринских": что известно о главных актерах нового сериала от "Квартала 95"Певица рассказывает, что идея создания такого проекта возникла у нее пару лет назад, после посещения детского дома. Увидев печаль в глазах детей, растущих без родителей, она почувствовала, что должна сделать для них что-то особенное. Идея созрела в формат аудио-сказок, которые должны создавать эффект присутствия родного человека.

"Я решила записать сказки в аудио, чтобы детки перед сном могли их слушать и думать, будто это мама им читает, а потом поет колыбельную. Это важная традиция из прошлого, которая делает детскую психику более защищенной, а самих детей — более уверенными в себе. Мне, кстати, мама и бабушка постоянно пели перед сном, поэтому я решила создать семейную колыбельную и поделиться ею со всеми", - рассказывает певица.

До сегодняшнего релиза Tayanna рассказывала эти сказки своему сыну Даниелю — он был их первым слушателем. Собственно, все идеи для сказок и колыбельных родились, когда Даниэль засыпал в объятиях мамы, а она представляла, какую жизненную мудрость хотела бы передать ему так, чтобы он понял и ему было интересно слушать. Сказки получились универсальными: их могут слушать как младенцы, так и дети до 8 лет, потому что в каждой есть определенная мораль и интересные, простые образы (лесные существа, паучки, природные явления).

В процессе записи также принимала участие певица и актриса Марта Адамчук. На YouTube-канале Tayanna опубликовано четыре сказки («Тучки», «Лесные герои», «Свет», «Белая история») и одна колыбельная.

Напомним, ранее украинская певица Tayanna рассказала, как ее муж Егор Глеб ушел к другой известной певицы Ани Лорак.

"Есть такое дело. Он изменяет и будет изменять дальше. Тем более он переехал в другую страну и там ему попалась такая же черновчанка, как и я", - рассказывала Tayanna.

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Автор: Ольга Броскова