Счастливая мама показала тест на беременность.

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками радостной новостью - они с мужем ждут третьего малыша. Вскоре у них вновь родится ребенок, однако пол будущего наследника знаменитость не рассекретила.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой показывает положительный текст на беременность. Поклонники принялись поздравлять звезду с пополнением в семье.

Реакция сети на беременность Тарабаровой

"Ого, какая прекрасная новость. Пусть Бог вас бережет"

"Ты - мегакрутая. Восхищаюсь тобой. Береги свет внутри себя, это сейчас самое главное"

"Поздравляю, вы - молодцы"

"Ждем еще одного маленького певца"

"Красивых и хороших людей должно быть больше"

Светлана Тарабарова: личная жизнь

В 2011 году Тарабарова познакомилась в Одессе со своим будущем супругом Алексеем Бондарем, который старше на 14 лет. Через пять лет они сыграли свадьбу, и уже в 2018 году у них родился сын Иван. Еще через два года у пары родилась дочь Мария.

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Напомним, ранее Светлана Тарабарова расплакалась, рассказывая о продаже дома мечты.

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