Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками радостной новостью - они с мужем ждут третьего малыша. Вскоре у них вновь родится ребенок, однако пол будущего наследника знаменитость не рассекретила.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой показывает положительный текст на беременность. Поклонники принялись поздравлять звезду с пополнением в семье.
Реакция сети на беременность Тарабаровой
- "Ого, какая прекрасная новость. Пусть Бог вас бережет"
- "Ты - мегакрутая. Восхищаюсь тобой. Береги свет внутри себя, это сейчас самое главное"
- "Поздравляю, вы - молодцы"
- "Ждем еще одного маленького певца"
- "Красивых и хороших людей должно быть больше"
Светлана Тарабарова: личная жизнь
В 2011 году Тарабарова познакомилась в Одессе со своим будущем супругом Алексеем Бондарем, который старше на 14 лет. Через пять лет они сыграли свадьбу, и уже в 2018 году у них родился сын Иван. Еще через два года у пары родилась дочь Мария.
Напомним, ранее Светлана Тарабарова расплакалась, рассказывая о продаже дома мечты.