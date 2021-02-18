Певица отдыхает с семьей на Мальдивах.

Украинская певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в синем раздельном купальнике, поверх которого надела вязаную кофточку. А дополнила Санта такой летний образ шляпой.

Также Димопулос рассказала о свои мечтах, и почему иногда расстраивается.

"Когда я расстраиваюсь из-за того что процесс воплощения моих планов и мечт не идёт быстро, либо вообще стопорится, я вспоминаю момент, когда я хотела того, что у меня уже есть сейчас... Хотела полноценную, любящую и счастливую семью. Всем сердцем мечтала родить дочь. Особенную, харизматичную, самобытную. Несколько лет грезила участием в проекте "Танцы со звёздами". Стремилась построить хороший бизнес с правильным и полезным посылом, достаточно зарабатывать и быть финансово независимым человеком. Желала, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Хотела стать амбассадором мирового бренда. Я мечтала найти близкого друга и партнёра. Человека, который будет похож на меня своими взглядами, ценностями и стремлениями, которому я смогу безоговорочно верить и с вместе с которым я сверну горы", - написала Санта.

По ее словам, все это сбылось. И она точно знает, что всему свое время.

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Автор: Диана Могилевич