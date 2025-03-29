Певица родом из Узбекистана Наргиз Закирова, которая осудила кровавую политику Кремля, поддержала Украину прямо со сцены.
Артистка, которой страна-агрессор запретила въезд до 2072 года, недавно давала концерт в Майами. Во время выступления она взяла украинский флаг и в очередной раз выразила поддержку украинцам. Видео попало в Telegram-каналы росСМИ.
"Я хочу, чтобы Украина засыпала с открытым небом. Слава Украине!" - воскликнула Наргиз, которая ранее набила татуировку с лицом Степана Бандеры и герб Украины.
Реакция россиян
Россияне начали писать истерические комментарии в сети:
- "Ведьма"
- "Она больна"
- "Она точно сошла с ума"
- "Монстр непонятного пола. Какой ужас".
Что известно о Наргиз
Певица осудила полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины. Она публично "проклинала" оккупантов, которые убивают украинцев и уничтожают все украинское. Из-за антивоенных высказываний Наргиз запретили въезд в РФ. Однако сейчас она находится в США и помогает финансово Украине.
Напомним, ранее певица Наргиз жестко послала всех артистов-путинистов. Она сказала, куда стоит ехать тем звездам, которые поддерживают диктатора.