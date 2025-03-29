Артистка вышла с украинским флагом.

Певица родом из Узбекистана Наргиз Закирова, которая осудила кровавую политику Кремля, поддержала Украину прямо со сцены.

Артистка, которой страна-агрессор запретила въезд до 2072 года, недавно давала концерт в Майами. Во время выступления она взяла украинский флаг и в очередной раз выразила поддержку украинцам. Видео попало в Telegram-каналы росСМИ.

"Я хочу, чтобы Украина засыпала с открытым небом. Слава Украине!" - воскликнула Наргиз, которая ранее набила татуировку с лицом Степана Бандеры и герб Украины.

Реакция россиян

Россияне начали писать истерические комментарии в сети:

"Ведьма"

"Она больна"

"Она точно сошла с ума"

"Монстр непонятного пола. Какой ужас".

Что известно о Наргиз

Певица осудила полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины. Она публично "проклинала" оккупантов, которые убивают украинцев и уничтожают все украинское. Из-за антивоенных высказываний Наргиз запретили въезд в РФ. Однако сейчас она находится в США и помогает финансово Украине.

Напомним, ранее певица Наргиз жестко послала всех артистов-путинистов. Она сказала, куда стоит ехать тем звездам, которые поддерживают диктатора.

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