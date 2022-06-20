Певица давно жаловалась на плохое самочувствие.

Украинская певица MamaRika неоднократно говорила о том, что война повлияла не только на ее психологическое состояние, но и на здоровье в целом. Она жаловалась на плохое самочувствие и готова была пройти обследование.

В итоге MamaRika сделали операцию. Сразу после выхода из наркоза она вышла на связь со своими поклонниками, которые очень переживали за звезду.

"А это я после операции на чиле. Слава Богу все прошло успешно, и мы уже дома. Селфи сразу после наркоза. Глаза открыть тяжело – там еще мультики показывают", – написала MamaRika.

Кроме того, певица отметила, что уже находится дома. Ей нужно немного времени, чтобы восстановиться и она пойдет на прогулку с мужем и сыном.

Напомним, ранее MamaRika пожаловалась на проблемы со здоровьем.

"Есть проблемы с желудком... Поэтому я сейчас полностью обследуюсь. Я поняла, что голова и желудок связаны. То есть я имею реальную проблему сейчас со здоровьем на этой почве. Поэтому мне видимо придется или обращаться к психологу, или просто самой с собой договариваться", - сказала она.

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