28-летняя исполнительница уточнила, что ее состояние начало ухудшаться на прошлой неделе.

Украинская певица DaKooka (Екатерина Еременко) поделилась печальными новостями - артистку госпитализировали. Она попала в инсультное отделение неделю назад. Подробностями своего состояния звезда поделилась в Instagram-блоге.

Так, Катя уточнила, что ей стало плохо неделю назад. Сначала было тяжело дышать, ухудшилась речь, началась бессонница. Такое состояние только усугублялась, и через несколько дней она уже не могла поднять левую руку.

"Во вторник, неделю назад, у меня начало сильно давить в груди, словно бетонная стена лежит на грудной клетке постоянно. Было сложно уснуть, дышать, говорить. Постоянная одышка. В субботу пошла кровь из носа. У меня никогда такого не было. То есть я просто сидела и начала идти кровь из носа. Ну и в воскресенье я не смогла поднять левую руку", - рассказала DaKooka.

Она решила обратиться к врачам. Медики госпитализировали 28-летнюю артистку. Исходя из ее симптомов, доктора решили определить девушку в инсультное отделение. Сейчас DaKooka чувствует себя лучше.

"Сейчас я в инсультном отделении. Мне гораздо лучше. Все будет хорошо", - резюмировала певица.

Что именно стало причиной такого состояния, она не уточнила. Фанаты предположили, что это может быть связано с тем, что та употребляет наркотики. На это она тоже ответила.

Напомним, Ксения Мишина рассказала, что сейчас с квартирой, которую она купила до 24 февраля.

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