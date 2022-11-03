Ранее Бардаш был продюсером Wellboy, но музыкант отказался от сотрудничества из-за того, что Юрий поддержал Путина и войну.

Известный украинский певец Wellboy рассказал, что его бывший продюсер Юрий Бардаш выходил с ним на связь после отъезда из Украины. Деталями исполнитель поделился в интервью ЖВЛ.

"Да, он мне звонил. Я не знаю с какой целью. Возможно, он был нестабильном, неадекватном состоянии. Я его заблокировал, отписался в Instagram… Мне не о чем говорить. Не хочется, даже вспоминать этого человека"

- прокомментировал Wellboy.

Музыкант добавил, что несмотря на отсутствие продюсера он продолжает сольную карьеру. В этом ему помогает его творческий коллектив.

"Нельзя сказать, что я самостоятельный артист. Вместе со мной работает команда и мы вместе все делаем. Есть единомышленники, которые помогают мне постоянно. Поэтому, сказать, что я полностью самостоятельный нельзя. Но за этот год я действительно стал более самостоятельный. Мне уже нельзя сказать, что мне делать, писать, исполнять… В большинстве случаев я отвечаю сам за себя"

- резюмировал исполнитель хита "Ворогів на ножі".

Позиция Юрия Бардаша о войне в Украине

Продюсер Юрий Бардаш являлся основателем и продюсером Quest Pistols, Quest Pistols Show, Грибы, Нервы, Луна, Wellboy и других. После того, как РФ вторглась на территорию Украины, он открыто поддержал войну. В день вторжения Бардаш был на Шри-Ланке, откуда через Грузию отправился в Москву. Недавно Бардаш сообщил, что планирует получить паспорт гражданина РФ. Также он захотел сменить имя.

Напомним, Даша Астафьева жестко "разнесла" Киву и Бардаша.

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