Известный украинский певец Wellboy рассказал, что его бывший продюсер Юрий Бардаш выходил с ним на связь после отъезда из Украины. Деталями исполнитель поделился в интервью ЖВЛ.
"Да, он мне звонил. Я не знаю с какой целью. Возможно, он был нестабильном, неадекватном состоянии. Я его заблокировал, отписался в Instagram… Мне не о чем говорить. Не хочется, даже вспоминать этого человека"
- прокомментировал Wellboy.
Музыкант добавил, что несмотря на отсутствие продюсера он продолжает сольную карьеру. В этом ему помогает его творческий коллектив.
"Нельзя сказать, что я самостоятельный артист. Вместе со мной работает команда и мы вместе все делаем. Есть единомышленники, которые помогают мне постоянно. Поэтому, сказать, что я полностью самостоятельный нельзя. Но за этот год я действительно стал более самостоятельный. Мне уже нельзя сказать, что мне делать, писать, исполнять… В большинстве случаев я отвечаю сам за себя"
- резюмировал исполнитель хита "Ворогів на ножі".
Позиция Юрия Бардаша о войне в Украине
Продюсер Юрий Бардаш являлся основателем и продюсером Quest Pistols, Quest Pistols Show, Грибы, Нервы, Луна, Wellboy и других. После того, как РФ вторглась на территорию Украины, он открыто поддержал войну. В день вторжения Бардаш был на Шри-Ланке, откуда через Грузию отправился в Москву. Недавно Бардаш сообщил, что планирует получить паспорт гражданина РФ. Также он захотел сменить имя.
Напомним, Даша Астафьева жестко "разнесла" Киву и Бардаша.
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