Звезда поделилась, что композицию можно будет услышать в 11-ом эпизоде сериала "Опасные связи".

Известная украинская рэперша alyona alyona рассказала, что ее песня "Dancer" стала саундтреком к сериалу Netflix. Звезда поделилась, что песню можно будет услышать в 11 эпизоде сериала. Радостным известием Алена Алена похвасталась в своем Instagram-блоге.

"Наш трек с Владимиром Кошмаром взяли саундтреком в сериал "Опасные связи", который вышел на Netflix", - написала знаменитость.

Сообщается, что романтический сериал вышел на экраны 11 июля.

А вот и сама песня и клип на нее, который вышел в 2020 году:

"Опасные связи" рассказывает об отличнице Селине, которой понравился "плохой парень" Тристан. Девочка даже не догадывается, что для Тристана ее чувства - лишь часть пари, которое он заключил с самой популярной девушкой школы Ванессой.

Напомним, Jerry Heil и alyona alyona заинтриговали коллаборацией с европейским артистом.

Также УНИАН писал, что Jerry Heil и alyona alyona купили дрон за деньги, собранные на концерте в Варшаве.

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