Украинский блогер Александр Волошин обнародовал скриншот переписки со своей супругой Анной Тринчер, где написал ей: "Зайчик, прости. Но сегодня я переспал с другой".
Поклонники не успели отойти от такого откровенного признания Волошина, как выяснилось, что он решил пошутить над ними и супругой в том числе. Он показался в одной кровати со своим братом. Вероятно, блогер заезжал к своим родным и решил остаться у них на ночь.
"Я сегодня спал с другой малышкой", - пошутил Волошин.
Стоит отметить, что Александр часто устраивает пранки, поэтому, скорее всего, его супруга сразу поняла шутку. Однако ее реакцию Волошин не рассекретил.
Чем известен Александр Волошин
Александр Волошин - украинский блогер, который "набил" подписчиков благодаря хайпу. Однажды парень вручил своей подписчице айфон, однако затем потребовал подарок назад и хотел отобрать телефон у девочки. После этой ситуации на него вылилось много хейта. Тринчер тогда поддержала его.
Напомним, ранее Александр Волошин ответил, почему не пошел на фронт. В интервью Рамине Эсхакзай он отметил, что хотел пойти на фронт, однако после разговора с отцом понял, что ему все же стоит позаботиться о родных женщинах.