Он сделал это публично в соцсетях.

Украинский блогер Александр Волошин обнародовал скриншот переписки со своей супругой Анной Тринчер, где написал ей: "Зайчик, прости. Но сегодня я переспал с другой".

Поклонники не успели отойти от такого откровенного признания Волошина, как выяснилось, что он решил пошутить над ними и супругой в том числе. Он показался в одной кровати со своим братом. Вероятно, блогер заезжал к своим родным и решил остаться у них на ночь.

"Я сегодня спал с другой малышкой", - пошутил Волошин.

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Стоит отметить, что Александр часто устраивает пранки, поэтому, скорее всего, его супруга сразу поняла шутку. Однако ее реакцию Волошин не рассекретил.

Чем известен Александр Волошин

Александр Волошин - украинский блогер, который "набил" подписчиков благодаря хайпу. Однажды парень вручил своей подписчице айфон, однако затем потребовал подарок назад и хотел отобрать телефон у девочки. После этой ситуации на него вылилось много хейта. Тринчер тогда поддержала его.

Напомним, ранее Александр Волошин ответил, почему не пошел на фронт. В интервью Рамине Эсхакзай он отметил, что хотел пойти на фронт, однако после разговора с отцом понял, что ему все же стоит позаботиться о родных женщинах.

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