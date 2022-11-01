Британка Ребекка, которая известна под псевдонимом Бэбигерл Лун, сделала несколько пластических операций, чтобы быть похожей на Барби. На перевоплощение ее вдохновила кумир - американская актриса Памела Андерсон.
Однако мнения пользователей сети касательно внешности Ребекки разошлись. Некоторые оценили ее стремление изменить себя, а некоторые заметили, что теперь она похожа на трансгендера. Историю девушки рассказывает издание Daily Star.
Так, ранее Ребекка была банковским работником, однако когда у нее диагностировали синдром Элерса-Данлоса, она была вынуждена покинуть эту работу. Девушка решилась на пластическую операцию, чтобы приблизить себя к внешности Барби.
Так, Бэбигерл Лун уже увеличила грудь, щеки, подбородок и губы. Чтобы выглядеть максимально молодо, она регулярно прибегает к уколам красоты. Кроме этого на ее теле есть несколько татуировок, которые также являются частью образа. На это Ребекка потратила приблизительно 25 тысяч фунтов стерлингов (около 1 миллиона гривень).
"Мои операции были самой дорогой частью образа, но постоянный уход, филлеры и ботокс, а также гардероб, макияж и корсеты - это то, из-за чего я полностью сбилась со счета", - рассказала знаменитость.
Кстати, появился у Бэбигерл Лун и стабильный заработок - она получает неплохие деньги как модель на сервисе OnlyFans.
Напомним, звезду "Зачарованных" просто не узнать после пластической операции.