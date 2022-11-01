Однако пользователи сети не оценили такое перевоплощение. Многие комментаторы пишут, что она больше похожа на трансгендера.

Британка Ребекка, которая известна под псевдонимом Бэбигерл Лун, сделала несколько пластических операций, чтобы быть похожей на Барби. На перевоплощение ее вдохновила кумир - американская актриса Памела Андерсон.

Однако мнения пользователей сети касательно внешности Ребекки разошлись. Некоторые оценили ее стремление изменить себя, а некоторые заметили, что теперь она похожа на трансгендера. Историю девушки рассказывает издание Daily Star.

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Так, ранее Ребекка была банковским работником, однако когда у нее диагностировали синдром Элерса-Данлоса, она была вынуждена покинуть эту работу. Девушка решилась на пластическую операцию, чтобы приблизить себя к внешности Барби.

Так, Бэбигерл Лун уже увеличила грудь, щеки, подбородок и губы. Чтобы выглядеть максимально молодо, она регулярно прибегает к уколам красоты. Кроме этого на ее теле есть несколько татуировок, которые также являются частью образа. На это Ребекка потратила приблизительно 25 тысяч фунтов стерлингов (около 1 миллиона гривень).

"Мои операции были самой дорогой частью образа, но постоянный уход, филлеры и ботокс, а также гардероб, макияж и корсеты - это то, из-за чего я полностью сбилась со счета", - рассказала знаменитость.

Кстати, появился у Бэбигерл Лун и стабильный заработок - она получает неплохие деньги как модель на сервисе OnlyFans.

Напомним, звезду "Зачарованных" просто не узнать после пластической операции.

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