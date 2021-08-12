Уна Стаббс скончалась в окружении семьи в возрасте 84 лет.

Британская актриса Уна Стаббс, знакомая украинцам по роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок", умерла в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает BBC.

"Мама тихо скончалась сегодня в окружении своей семьи в Эдинбурге. Мы просим конфиденциальности и понимания в это самое трудное и печальное время", - говорится в заявлении ее семьи.

Читайте такжеПоявился трейлер новой интерпретации приключений ШерлокаПо словам агента актрисы, перед смертью Стаббс несколько месяцев боролась с неуказанной болезнью.

Карьеру Стаббс начинала как танцовщица, пока в 1969 году на телевидении не вышел фильм "Пока смерть не разлучит нас", в котором она сыграла одну из второстепенных ролей. Впоследствии она снялась в десятках других сериалов и телефильмов (в том числе, "Жители Ист-Энда", "Мисс Марпл Агаты Кристи".

Как уже сообщал УНИАН, британский актер Бенедикт Камбербэтч, который исполнил в "Шерлоке" роль самого именитого кино- и телесыщика, сыграет в шпионской драме "Курьер".

Автор: Станислав Кожемякин