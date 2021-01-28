Релиз фильма запланирован на 19 марта.

Опубликован трейлер шпионской драмы «Курьер» с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

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Релиз фильма запланирован на 19 марта.

Мировая премьера состоялась в январе 2020 года на кинофестивале Sundance под названием Ironbark («Железная кора»), другой перевод – «Игры шпионов».

Фильм «Курьер»: трейлер

«Курьер»: что известно о фильме

Кроме Бенедикта Камбербэтча, в фильме снимались Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел») и Джесси Бакли («Думаю, как все закончить»).

Режиссером картины выступил Доминик Кук, известный в Британии прежде всего своими театральными постановками.

Сюжет. Картина расскажет реальную историю скромного британского бизнесмена, завербованного МИ-6. По указанию спецслужб герой Камбербэтча должен наладить контакт с советским офицером ГРУ Олегом Пеньковским, которого сыграл Мераб Нинидзе – актер грузинского происхождения. Британцу будет необходимо добыть у русского информацию, которая поможет положить конец Карибскому кризису.

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Автор: Катерина Шварц