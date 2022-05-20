Фотограф и продюсер Аслан Ахмадов запланировал концерт в России 20 мая.

Именитая украинская певица Ирина Билык прокомментировала поступок своего бывшего мужа-россиянина Аслана Ахмадова. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он сначала уехал в Азербайджан, а теперь вернулся в Москву и анонсировал там концерт. Свое отношение к этому певица высказала в одном из интервью. Билык отметила - поступок бывшего мужа ее крайне разозлил.

"Самое ключевое слово во всем этом – "бывший муж". Я разошлась с ним полгода назад и это много о чем говорит. У нас уже были разные взгляды на жизнь. Когда началась война, он очень меня поддерживал и переживал за сына. Когда он выехал из Баку в Москву, я уже из СМИ узнала, что он там анонсирует концерт. Туда 20 людей может придет. Но зачем было это делать? Денег этот концерт не принесет", - высказалась артистка.

Ирина Билык переживает, что из-за такого поступка Аслана Ахмадова теперь и ее репутация под угрозой.

"Он такую тень на меня кинул. Да, у нас общий ребенок, которому нужны и мама, и папа. Но это позор для него", - резюмировала исполнительница.

Ирина предположила, что мероприятие может быть проведено из-за того, что Аслану срочно нужны деньги, ведь его отец при смерти.

"Возможно, не будет никакого концерта, потому что у него очень болеет папа. Вызывали уже священника, папа умирает. Может нужны были деньги. Но это не такие большие деньги, их можно было занять", - резюмировала звезда.

Напомним, Горовая рассказала, сколько сейчас зарабатывает Дорофеева, Позитив и другие звезды на благотворительных концертах.

Вас также могут заинтересовать новости: