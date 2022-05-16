Аслан Ахмадов даст концерт в одном из клубов Москвы.

Российский продюсер и певец Аслан Ахмадов анонсировал концерт в московском клубе, который состоится 20 мая 2022 года.

Пользователи сети сразу же обратили внимание на анонс его выступления, так как ранее украинская певица Ирина Билык говорила о том, что ее экс-супруг против войны в Украине.

Так, в одном из интервью она рассказала, что в первые дни войны сразу же написала Аслану. Тогда он, конечно, растерялся и не смог выразить ей поддержку, но позже начал рассказывать в своих социальных сетях о том, что в Украине происходит не "спецоперация", а самая настоящая война, которую развязала Россия.

Позже он удалил все антивоенные посты, так как, по словам Билык, знакомые предупредили его об уголовной ответственности за свободу слова в России.

А сейчас выясняется, что Ахмадов и вовсе решил выступить в Москве, несмотря на то, что оккупанты в Украине лишили дома его экс-супругу.

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