Панин заявил, что не должен был оскорблять Галкина.

Российский актер Алексей Панин публично извинился перед шоуменом Максимом Галкиным за то, что ранее оскорбил его.

Так, сделал он это после того, как кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия-1" назвала юмориста "геем".

Напомним, когда-то Галкин остро пошутил над коллегой после секс-скандала с собакой, а тот обиделся и грубо ответил: "Максим е**тся со старичками".

Теперь Панин признался, что ему стыдно за свои слова: "Мне очень стыдно, что я когда-то позволил себе в адрес Максима сказать то, что я не должен был говорить".

Панин объяснил, что решил извиниться перед юмористом и Аллой Пугачевой сейчас, потому что его возмутило высказывание Симоньян по поводу гомосексуализма Галкина.

"Маргарита Симоньян – не буду говорить, что я думаю об этой гражданке – публично облила грязью Максима Галкина. Вернее, она думала, что облила грязью Максима, а на самом деле облила грязью себя", – добавил артист.

Кроме того, Панин заявил, что Симоньян не должна была ничего говорить в адрес Галкина, который поддерживает Украину и осуждает войну РФ.

Напомним, ранее Потап призвал Симоньян говорить об ориентации Киркорова, Баскова и Лазарева, а не Галкина.

Вас также могут заинтересовать новости: