Российский актер Алексей Панин публично извинился перед шоуменом Максимом Галкиным за то, что ранее оскорбил его.
Так, сделал он это после того, как кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия-1" назвала юмориста "геем".
Напомним, когда-то Галкин остро пошутил над коллегой после секс-скандала с собакой, а тот обиделся и грубо ответил: "Максим е**тся со старичками".
Теперь Панин признался, что ему стыдно за свои слова: "Мне очень стыдно, что я когда-то позволил себе в адрес Максима сказать то, что я не должен был говорить".
Панин объяснил, что решил извиниться перед юмористом и Аллой Пугачевой сейчас, потому что его возмутило высказывание Симоньян по поводу гомосексуализма Галкина.
"Маргарита Симоньян – не буду говорить, что я думаю об этой гражданке – публично облила грязью Максима Галкина. Вернее, она думала, что облила грязью Максима, а на самом деле облила грязью себя", – добавил артист.
Кроме того, Панин заявил, что Симоньян не должна была ничего говорить в адрес Галкина, который поддерживает Украину и осуждает войну РФ.
Напомним, ранее Потап призвал Симоньян говорить об ориентации Киркорова, Баскова и Лазарева, а не Галкина.