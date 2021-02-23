Известная модель Памела Андерсон в эфире британского шоу "Свободные женщины" рассказала подробности интимной жизни в первый месяц замужества.
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По словам модели, медовый месяц она провела со своим супругом в постели. К слову, во время интервью звезда лежала на кровати прикрывалась одеялом.
"Мы с Дэном не вылезаем из кровати с рождественского сочельника", - рассказала Андерсон.
Стоит отметить, что для Андерсон это уже шестой брак. Ее избранником стал телохранитель Дэн Хейхерст, который младше ее на 13 лет и не стремится к публичности. Они познакомились в прошлом году и с тех пор не расставались.
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