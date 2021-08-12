Незадолго до этого пара заявила, что они моют своих детей только в том случае, если на них видна грязь.

Известная пара американских актеров Мила Кунис и Эштон Кутчер, которые недавно оскандалились заявлением о своих детях, записали шуточное видео в ответ на критику хейтеров.

Ролик Кутчер опубликовал в своем Instagram.

"Это купание вышло из-под контроля", – подписал актер видео, которое записано в ванной во время купания детей.

Незадолго до этого пара заявила, что они моют малышей только в том случае, если на них видна грязь.

Читайте такжеИзвестная актриса сломала ребра на съемках фильма"Ты льешь на детей воду? Ты что, пытаешься их растопить? Что происходит? Это уже четвертый раз на этой неделе! – говорит Эштон на видео, обращаясь к Миле. – Их естественные масла на теле будут уничтожены! Чего ты пытаешься добиться?".

Кунис и Кутчер не моют детей: подробности скандала

В недавнем интервью для подкаста Armchair Expert актеры заявили, что не только не моются сами, но и не купают своих детей каждый день. По их мнению, это необходимо, чтобы не смывать лишний раз с кожи "натуральное масло".

После этого в сети разгорелся скандал, многие пользователи и поклонники актеров не оценили такое признание.

Автор: Катерина Шварц