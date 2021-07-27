Супруги выступают против ежедневного купания и не видят в этом ничего зазорного.

Мила Кунис и Эштон Катчер очень специфично подходят к купанию своих детей. Супруги заявили, что не будут мыть своих наследников, если на них не видно грязи.

Довольно противоречивым отношением к гигиене Кунис и Катчер поделились в интервью для подкаста Armchair Expert, передает издание People.

Так, супруги, у которых уже двое детей, не считают нужным купаться каждый день. Кунис и Катчер не только не моются сами, но и не купают своих детей. Артисты не хотят пользоваться мылом и лишний раз смывать с кожи "натуральное масло".

Ведущий подкаста был шокирован заявлением Кунис и Катчер. Он спросил, кто же приучил актрису не мыться. В ответ на это звезда "Плохих мамочек" заявила, что в детстве у нее не было горячей воды, поэтому она нечасто принимала душ.

Читайте такжеМадонна в мини-шортиках раздвинула ножки и повалялась на фламингоПо словам Милы Кунис, она не была той матерью, которая мыла своих новорожденных детей каждый день. Теперь же, когда ее дочери 6 лет, а сыну 4 года, она купает их только тогда, когда на них видна грязь.

Катчер добавил: "Вот в чем дело: если вы видите на них грязь, очистите их. В противном случае в этом нет никакого смысла".

Что касается их собственных привычек в принятии душа, Кунис и Катчер оба сказали, что они воздерживаются от использования мыла на всем своем теле каждый день.

"Я каждый день мою подмышки и промежность, и больше ничего", - сказал Катчер об использовании мыла.

Несмотря на такое отношение к купанию, умываются артисты чаще. Кунис рассказала, что она моет свое лицо дважды в день, а Катчер любит поливать лицо водой после тренировки, чтобы вывести все соли.

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Автор: Иван Бойко