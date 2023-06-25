Украинский поэт и певец Сергей Жадан дал концерт во Львове, на котором присутствовала и 30-летняя певица Кристина Соловий.
Во время исполнения общей песни Жадан буквально не сводил глаз с певицы, а затем они начали нежно обниматься.
Жадан так прижался к Соловий, что поклонники вновь заговорили об их романе. В комментариях под видео они написали, что это самое милое, что они видели в этот день, а также окрестили их парой.
Что пишут пользователи сети
- "Интересно, много девушек ушли с концерта в слезах?"
- "Горько"
- "Обнимаются лучше, чем поют"
- "Они такие милые"
- "Мужчина так прилипает, чтобы показать, что девушка принадлежит ему"
- "Они пара?"
Стоит отметить, что слухи о романе Соловий и Жадана ходят уже давно. Поклонники заподозрили, что между ними любовь еще после того, как Жадан снялся в клипе Соловий, где они целовались.
Затем пару несколько раз "ловили" на улицах Львова, когда они гуляли за ручку. Однако сами знаменитости никак не комментируют свои отношения.
Напомним, ранее Жадан и Соловий обратились к фанам на фоне слухов о романе.