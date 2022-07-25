Рустам Солнцев приоткрыл завесу личной жизни Баскова.

Российский блогер Рустам Солнцев решил "слить" всю информацию о личной жизни путиниста Николая Баскова. В комментарии росСМИ он рассказал, что Басков - заядлый гомосексуалист, а об отношениях с женщинами он нагло врет.

"Он топит за "спецоперацию" на Украине с первых дней. Если я раньше просто его презирал, то теперь я его презираю в три раза больше! Он же у нас теперь в дамках, типа как госчиновник. Я не могу давать нейтральные комментарии в адрес Баскова, Долиной, Газманова… Шоу-бизнес и люди неглупые прекрасно понимают, что Николай Басков – гомосексуалист", - заявил Солнцев.

Он добавил, что пропутинский певец даже ведет себя как человек нетрадиционной ориентации.

"По тому, как он одет, как себя подает, как ведет себя на сцене, на тусовках, по тому, как манерничает. Он обычный вульгарный гомосексуал", - отметил блогер.

Напомним, ранее украинские журналисты устроили провокацию для российских артистов. В их числе оказались Николай Басков, Наташа Королева и Татьяна Овсиенко. Журналисты якобы предложили им выступить в оккупированном Херсоне. Как на это отреагировали артисты, поддерживающие войну в Украине - читайте здесь.

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