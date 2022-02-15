В отличие от актрисы, юморист надеется, что они снова будут вместе. Сейчас он пытается исправить все свои ошибки, которые допустил в отношениях.

В День святого Валентина юморист, 36-летний сценарист "Квартала 95" Александр Эллерт откровенно рассказал об отношениях с Ксенией Мишиной.

В интервью Славе Демину на Люкс ФМ победитель шоу "Холостячка" заявил, что несмотря на то, что в 2021 году пара распалась, он не теряет надежды на примирение.

Несмотря на то, что Ксения Мишина жалуется на "качели" в отношениях с Эллертом и утверждает, что они не могут быть вместе, мужчина обещает делать все, чтобы ее вернуть. Он признает, что "встретил", но ради звезды готов исправляться.

"[Ксению] мы не записываем в список "были", не вычеркиваем. Все будет хорошо, я уверен в этом", - сказал Эллерт. - "Я не утверждаю, что у нас 100% будет все хорошо и наладится. Но я постараюсь сделать все, чтобы все наладилось. Так быстро не проходит любовь. Она не прежняя".

Юморист отказался назвать конкретную причину их расставания, но признал за собой ошибки, которые пытается исправить.

"Первый разлом произошел летом, когда она написала пост. Причиной была сильная любовь - и моя, и ее. Как мужчина я не буду рассказывать конкретно, из-за чего мы ссорились", - сказал он. - "У нас, наверное, был гражданский брак. Мы ходили с кольцами, иногда называли друг друга муж и жена. Я до сих пор хожу с кольцом - оно не снимается".

Эллерт признал, что "споткнулся" он, и теперь жалеет об этом. Однако он не опускает рук. Также Александр опроверг, что главной причиной их ссор была ревность к актрисе.

"Ревность была не главным критерием наших скандалов. Ревность тоже присутствовала, и она была обоюдной. У кого-то она была вскользь, у кого-то в шутку, кто-то требовал объяснений. Мне было иногда непонятно, хотелось, чтобы мне разложили все по полочкам. Ревновал через нехватку внимания, нашего взаимодействия. График очень сказывался и мой, и ее", - сказал он.- "У нас часто было мало времени друг с другом. Говорить, что было причиной скандалов я не буду, но я своим путем и своими методами постараюсь сделать так, чтобы все наладить".

Сейчас Александр Эллерт не готов к другим отношениям, потому что еще не закончил с Мишиной. Он рассказал, что может привести к их воссоединению.

"Это должен быть взвешенный шаг, мы должны сделать анализ всего, что в нас было, к чему мы пришли, и основываясь на всем, что у нас было, мы должны обрабатывать это", - сказал он. - "Я счастлив, но не полностью. С ней я более счастлив. Я с уверенностью могу сказать, что у меня разделилась жизнь до Ксю и после Ксю. Я благодарен за все, что она мне говорила, делала для меня, советовала и дарила".

Напомним, как писал УНИАН, после расставания с Ксенией Мишиной Александр Эллерт впал в депрессию. Он даже хотел сбежать в Южную Америку, в Перу, но рейс отменили, и юморист влип на деньги.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Напомним, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка". В финале проекта она выбрала шоумена Александра Эллерта.

В июле 2021 года Мишина шокировала всех постом в Instagram, в котором объявила о расставании с Эллертом. Но их позже "застукали" вместе.

Чуть позже на пост-шоу "Как выйти замуж" Ксения рассказала, что сейчас у них с Александром сложный период в отношениях, но они пытаются их сохранить.

Впоследствии ходили слухи, что Ксения и Александр возобновили отношения, однако Мишина заявила, что они не вместе.

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