Народный артист Украины и артист Одесской филармонии имени Давида Ойстраха Михаил Бакальчук ушел из жизни. Это произошло вчера, 4 августа, в Одессе. Мужчине было 85 лет. Причина смерти пока неизвестна.

Печальную весть сообщила Одесская областная филармония на своей странице в Facebook.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 4 августа, на 86-ом году жизни, отошел в вечность народный артист Украины Михаил Ильич Бакальчук. Он был выдающимся артистом, талантливым конферансье и мастером разговорного жанра, известным своими монологами об Одессе. Администрация и коллектив Одесской филармонии выражают глубокие соболезнования родным и близким. Вечная и светлая память", - написано в сообщении.

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Что известно о Михаиле Бакальчуке

Михаил Бакальчук родился в Запорожье в 1938 году. Свой творческий путь он начал в 22 года. Мужчина работал во многих государственных филармониях, в частности, в Житомирской, Минской, Молдавской, Киргизской и Казахской. Много ездил с гастролями в Чехию, Польшу, Германию, США и Афганистан.

С 1967 года начал работать в Одесской филармонии. Бакальчук за свой талант получил звание "Заслуженный артист Украины" и "Народный артист Украины".

Напомним, ранее стало известно о смерти известного украинского диктора Василия Манько.

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