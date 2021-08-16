Полякова похвасталась фигурой в бикини / instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram несколько снимков с отдыха.
В кадре звезда позировала в белом раздельном купальнике на яхте. При этом она выгибалась, демонстрируя изгибы своего тела. Стоит отметить, что у длинноногой блондинки роскошная фигура.
"Одессочка прекрасна", - подписала фото Полякова.
"Как по мне, все - огонь", "Супер фотки", "Богиня", "Прекрасная", "Не хватает только трёх горячих мучачо для группы сопровождения", "Красота", - пишут поклонники в комментариях.
Полякова похвасталась фигурой в бикини / instagram.com/polyakovamusic
Полякова похвасталась фигурой в бикини / instagram.com/polyakovamusic
Полякова похвасталась фигурой в бикини / instagram.com/polyakovamusic
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