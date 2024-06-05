Певица показала девочку со слезами на глазах.

Известная украинская певица Оля Полякова заявила, что ее младшая дочь Алиса возвращается в Украину во время полномасштабного вторжения.

После начала большой войны в Украине девушка уехала за границу. Два года звездная дочь жила и училась в Великобритании. Постоянные стрессы, разлука и сложное обучение сказалось на ней и девушка умоляла маму, чтобы та позволила ей вернуться на родину. Наконец Ольга не выдержала видеть постоянные слезы дочери и согласилась.

"Два года постоянных истерик и тоски по дому! Хотя она учится там в прекрасной школе, без тревог и бомбоубежищ! Но все! Возвращается в свою школу, свой дом, несмотря на то, что здесь не так безопасно, отключают свет, постоянные тревоги и учебный процесс будет не легкий!" - рассказала Полякова.

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Уже через две недели мечта Алисы осуществится, и она вернется в родной Киев. Свое решение артистка объяснила тем, что больше не хочет травмировать психологическое состояние дочери. Однако 12-летней девочке все же придется адаптироваться к новым реалиям во время войны:

То, что ее неожиданно оторвали от того, что она любила, травмировало сильно и сфокусировало, что только вернувшись она обретет жизнь, которую потеряла. Она не понимает еще: как было - уже никогда не будет...Я устала каждый день выслушивать слезы! Через две недели Алиса возвращается в Киев, в свою школу, к своим друзьям, ко мне!

Напомним, ранее Оля Полякова резко ответила на хейт относительно ее концертов во время войны.

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