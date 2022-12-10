Украинская певица Оля Полякова, которая принимает участие в грузинской версии шоу "Танцы со звездами", выступила на проекте "Night life show" в Грузии. Там она спела легендарную "Королеву ночи" на украинском языке. Для выступления знаменитость выбрала очень короткое блестящее платье.
Как ранее комментировала сама Оля, она отправилась в Грузию и принимает там участие в шоу, чтобы привлечь как можно больше мирового внимания к войне в Украине. Также своими выступлениями она пытается поддержать сограждан, которые сбежали от боевых действий на территорию Грузии.
Эффектный наряд Поляковой на "Night life show" не остался незамеченным.
Реакция соцсетей
- "Это гораздо лучше, драйвовее. Почему вы потеряли столько лет и времени на песни на русском? Как шедеврально звучит украинский"
- "Боже! Богиня) Ну как можно было родить такую идеальную? Олиной маме книгу нужно написать с инструкцией)"
- "Глаз не оторвать"
- "А почему "прощай", а не "бувай"? Это же на украинском. И красивее, и без суржика, а так - круто"
Напомним, Оля Полякова повторила популярный танец из сериала "Уэнздей".