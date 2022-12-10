Певица выступила там со своей песней "Королева ночи".

Украинская певица Оля Полякова, которая принимает участие в грузинской версии шоу "Танцы со звездами", выступила на проекте "Night life show" в Грузии. Там она спела легендарную "Королеву ночи" на украинском языке. Для выступления знаменитость выбрала очень короткое блестящее платье.

Как ранее комментировала сама Оля, она отправилась в Грузию и принимает там участие в шоу, чтобы привлечь как можно больше мирового внимания к войне в Украине. Также своими выступлениями она пытается поддержать сограждан, которые сбежали от боевых действий на территорию Грузии.

Эффектный наряд Поляковой на "Night life show" не остался незамеченным.

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"Это гораздо лучше, драйвовее. Почему вы потеряли столько лет и времени на песни на русском? Как шедеврально звучит украинский"

"Боже! Богиня) Ну как можно было родить такую идеальную? Олиной маме книгу нужно написать с инструкцией)"

"Глаз не оторвать"

"А почему "прощай", а не "бувай"? Это же на украинском. И красивее, и без суржика, а так - круто"

Напомним, Оля Полякова повторила популярный танец из сериала "Уэнздей".

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