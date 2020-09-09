Певица показала новое фото.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует в необычном виде.

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На снимке звезда предстала в полосатом платье и темной курточке. Волосы она распустила и немного завила. На лицо она нанесла привычный макияж - стрелки и розовая помада.

Интересно, что на фото Оля весит намного больше килограмм, чем мы привыкли ее видеть.

"Я должна признаться, я давно фотошоплю свои фото и видео! Я уже 2 года выгляжу так! Фух камень с души", - написала Оля.

Фанаты восприняли такую новость с юмором. Они предложили Поляковой пойти в новое шоу "Взвешенные и счастливые".

"Все равно богиня", "Секси-куколка", "Теперь все в курсе", "Оль, ну что ты рассказываешь... в жизни ты ещё толще", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич