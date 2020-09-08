Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в бикини.

Звезда надела белый раздельный купальник. Ракурс Настя подобрала такой, чтобы удлинить ноги и показать более стройную фигуру. Дополнили образ солнцезащитные очки с белой оправой.

"Очень горячая", "Прекрасная", "Обалденная", "Просто секс", "Невероятная", "Богиня", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич