Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в бикини.
Звезда надела белый раздельный купальник. Ракурс Настя подобрала такой, чтобы удлинить ноги и показать более стройную фигуру. Дополнили образ солнцезащитные очки с белой оправой.
"Очень горячая", "Прекрасная", "Обалденная", "Просто секс", "Невероятная", "Богиня", - написали фанаты.
Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
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