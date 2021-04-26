Полякова показала фигуру / instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова обнародовала в Instagram серию фотографий со старшей дочерью Марией.
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Девушки позируют на пляже в черных сдельных купальниках. При этом купальник сделан с глубоким декольте.
"Невероятно похожи", "Красивые", "Вы прекрасны", "Все фотки классные", - пишут поклонники.
Полякова показала фигуру / instagram.com/polyakovamusic
Полякова показала фигуру / instagram.com/polyakovamusic
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